Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AXA: augmentation de 6% du résultat net semestriel information fournie par Cercle Finance • 02/08/2024 à 07:07









(CercleFinance.com) - AXA publie au titre du premier semestre 2024 un résultat net en augmentation de 6% à quatre milliards d'euros, reflétant une hausse du résultat opérationnel de 4% à 4,2 milliards pour des primes brutes émises et autres revenus accrus de 7% à 59,9 milliards.



Le résultat opérationnel a été porté par des contributions en augmentation de 7% pour l'assurance dommages et pour l'assurance vie et santé, et de 8% pour la gestion d'actifs, reflétant de fortes croissances de revenus dans toutes ses lignes de métiers.



AXA met en avant notamment 'une excellente rentabilité en assurance dommages des entreprises et des avancées notables dans le cadre du plan d'amélioration à court terme des marges en dommages des particuliers et en santé au Royaume-Uni'.



'Nous sommes confiants dans notre capacité à atteindre un objectif de croissance du résultat opérationnel par action pour 2024 qui soit en ligne avec notre cible de 6 à 8% à horizon du plan', estime son directeur général Thomas Buberl.





Valeurs associées AXA 31,81 EUR Euronext Paris -2,09%