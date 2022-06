Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA : attention, nouvelle incursion sous les 22E information fournie par Cercle Finance • 27/06/2022 à 16:29









(CercleFinance.com) - Le CAC40 a rebondi sur ses planchers (5.830/6.160 soit près de +5%) mais pas AXA : attention à cette nouvelle incursion sous les 22E, le plancher du 23 juin, lequel coïncide avec le 'fixing' d'ouverture du 8 mars (un peu plus de 21,7E).

Il ne restera plus que le support des 20,7E de la mi-juillet 2021 pour stopper une glissade en direction de 18,5E, le plancher des 27/12/2018 et 02/02/2021.





