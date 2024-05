Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AXA: amendement à l'accord de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 08/05/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - AXA annonce avoir modifié l'accord de rachat d'actions conclu avec un prestataire de services d'investissement le 23 février dernier, dans le but d'augmenter le montant maximum de ses propres actions que l'assureur rachètera de 0,2 milliard d'euros.



Cet amendement, qui prolonge aussi la période d'achat du 5 au 30 août 2024, fait suite à l'annonce le 2 mai du rachat d'actions anti-dilutif de 0,2 milliard d'euros concernant l'accord de réassurance conclu entre AXA Life Europe et New Reinsurance Company.



La convention de rachat d'actions est exécutée conformément aux termes de l'autorisation accordée par l'AG des actionnaires. AXA confirme son intention d'annuler toutes les actions ainsi rachetées dans le cadre de ce programme.





