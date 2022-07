Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA: Alexander Vollert rejoint le comité de direction information fournie par Cercle Finance • 19/07/2022 à 18:26









(CercleFinance.com) - AXA annonce ce soir la nomination d'Alexander Vollert, directeur des opérations d'AXA et directeur général d'AXA Group Operations (AXA GO) depuis 2021, en tant que membre du Comité de direction du Groupe à compter du 1er septembre.



'Après avoir réussi la transformation d'AXA GO, Alexander jouera un rôle décisif au sein du Comité de direction pour aider le Groupe à accélérer sa stratégie Tech, Data & Operations, un élément clé de la réussite du plan stratégique Driving Progress 2023 ', a déclaré Thomas Buberl, Directeur général d'AXA.



Alexander Vollert a rejoint AXA en septembre 2016 en tant que directeur général d'AXA Allemagne. Avant cela, il a travaillé chez Allianz Deutschland (7 ans) et chez McKinsey & Company (neuf ans). 7



Outre son rôle chez AXA, Alexander est membre du Conseil d'administration

d'AXA Venture Partners et membre du conseil consultatif du Fonds AXA pour la Recherche, ajoute AXA.





