Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA: acquisition de Laya finalisée information fournie par Cercle Finance • 01/11/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - AXA annonce avoir finalisé l'acquisition de Laya Healthcare Limited en Irlande, une transaction pour un montant de 650 millions d'euros, conformément à l'annonce faite par la compagnie d'assurance française lors de la signature de l'accord.



Acteur de l'assurance santé en Irlande, avec une part de marché d'environ 28%, près de 700.000 assurés et environ 800 millions d'euros de primes annuelles, Laya dispose d'une plateforme digitale avancée ainsi que d'un réseau de distribution directe.





Valeurs associées AXA Euronext Paris +0.41%