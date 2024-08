Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AXA: accord pour l'acquisition de Nobis en Italie information fournie par Cercle Finance • 02/08/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses semestriels, AXA annonce avoir conclu un accord relatif à l'acquisition de Gruppo Nobis, une compagnie d'assurance italienne qui a enregistré en 2023 des primes brutes émises de 0,5 milliard d'euros et un bénéfice net de 35 millions.



L'activité principale de Nobis réside dans l'assurance dommages des particuliers, et elle bénéficie d'un réseau de distribution diversifié comprenant des agents non exclusifs ainsi que des partenariats avec des concessionnaires automobiles.



Soumise aux conditions habituelles, dont des autorisations règlementaires, l'opération devrait être close avant la fin du premier semestre 2025. Le montant initial versé s'élèvera à 423 millions d'euros, avec un complément de prix potentiel pour jusqu'à 55 millions.





