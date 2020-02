Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Axa abaisse la prévision de résultat pour Axa XL en 2020 Reuters • 20/02/2020 à 07:03









PARIS, 20 février (Reuters) - Axa AXAF.PA a annoncé jeudi avoir abaissé sa prévision de résultat opérationnel pour Axa XL en 2020 après avoir pris des mesures pour réduire l'exposition de sa filiale aux sinistres liés aux catastrophes naturelles qui deviennent plus fréquentes. Le numéro deux de l'assurance en Europe, après l'allemand Allianz ALVG.DE , indique ainsi prévoir un bénéfice d'exploitation de l'ordre de 1,2 milliard d'euros pour Axa XL cette année contre une prévision initiale de 1,4 milliard. Pour réduire l'exposition d'Axa XL aux catastrophes naturelles, l'assureur explique être plus sélectif dans les risques assurés et avoir pris des couvertures de réassurance supplémentaires. (Maya Nikolaeva et Matthieu Protard, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées AXA Euronext Paris -0.28% ALLIANZ XETRA -0.24%