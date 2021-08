Axa a quasiment triplé ses bénéfices semestriels

(AOF) - Axa a réalisé un bénéfice net de 3,996 milliards d'euros au cours du premier semestre 2021, soit un quasi triplement par rapport à l'an dernier à la même époque (+1802% en publié, et +191% à change constant). Il a été principalement porté par la hausse du résultat opérationnel ainsi que des impacts de marchés financiers plus favorables sur la variation nette de la juste valeur des actifs financiers et produits dérivés, et une hausse des plus-values nettes réalisées. Le résultat opérationnel de l'assureur a quant à lui doublé à 3,6 milliards d'euros.

Celui-ci a été tiré par en premier lieu par l'assurance dommages (+323%) essentiellement en raison de la non-récurrence de l'impact des sinistres liés au Covid-19 au premier semestre 2020, ainsi que par un très bon résultat technique, notamment chez AXA XL.

Le résultat opérationnel a été partiellement compensés par une baisse du résultat financier, la santé (+5%) reflétant principalement la croissance du chiffre d'affaire dans la plupart des zones géographiques du groupe ainsi qu'une baisse de la charge d'impôts, l'activité vie, épargne, retraite (+10%) notamment du fait d'une hausse de la marge technique et la gestion d'actifs (+32%), reflétant une forte hausse du chiffre d'affaires et un ratio d'exploitation opérationnel plus faible.

Le chiffre d'affaires augmente pour sa part de fortement de 7% à change constant, à 53,865 milliards d'euros, en croissance dans toutes les lignes de métier : +4% en assurance dommages, +3% en assurance santé, +12% dans l'activité vie, épargne, retraite (+12%), et +17% en gestion d'actifs.

Axa XL a réalisé un chiffre d'affaires de 10,505 milliards d'euros sur le semestre, stable en données publiées et en hausse de 7% en base comparable.

Les capitaux propres s'établissent à 68,4 milliards d'euros au 30 juin 2021, en baisse de 3,2 milliards d'euros par rapport au 31 décembre 2020. Le ratio de solvabilité II atteint quant à lui 212%, en hausse de 12 points, et le ROE opérationnel, 16,6% (+8,3 points).

AOF - EN SAVOIR PLUS

En France le montant des cotisations pour le mois de mai 2021 a doublé par rapport à mai 2020, passant de 5,7 milliards d'euros à 11,4 milliards d'euros.

Le marché se transforme peu à peu du fait d'un intérêt plus marqué des épargnants pour les fonds en unité de compte, alors que les fonds en euros subissent une décollecte nette. Au mois de mai, la collecte nette des produits en unités de compte (UC) s'élevait à 2,8 milliards d'euros. Sur les cinq premiers mois de l'année, elle atteint 13,7 milliards d'euros, un niveau jamais observé depuis quinze ans. La part des cotisations en UC dans le total des cotisations a atteint 40% en mai, contre 34% en 2020. Cet engouement proviendrait à la fois de la bonne tenue des marchés financiers mais aussi d'une pression des assureurs pour inciter leurs clients à investir sur ce type de support.

Autre élément de transformation du secteur : le marché des plans d'épargne retraite (PER) connaît également une croissance importante. 117.000 assurés supplémentaires ont souscrit à un plan d'épargne retraite en mai 2021, soit un bond de 335% par rapport au mois précédent.