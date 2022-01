Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA: a placé une émission d'obligations de 1,25 MdE information fournie par Cercle Finance • 06/01/2022 à 18:34









(CercleFinance.com) - AXA annonce aujourd'hui avoir réalisé avec succès le placement auprès d'investisseurs institutionnels d'une émission d'obligations subordonnées Reg S d'un montant de 1,25 milliard d'euros à échéance 2042.



Cette émission est réalisée pour financer les besoins généraux, notamment le refinancement d'une partie des dettes existantes.



Le coupon fixe initial est de 1.875% par an jusqu'à la fin de la période de remboursement anticipé de 6 mois (en juillet 2032), puis le coupon devient variable basé sur l'EURIBOR 3-mois avec une marge incluant une majoration d'intérêt de 100 points de base.





