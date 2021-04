Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA : a placé avec succès une émission verte d'1 MdE Cercle Finance • 01/04/2021 à 18:05









(CercleFinance.com) - AXA annonce aujourd'hui avoir réalisé avec succès le placement de ses premières obligations subordonnées vertes. En 2019, AXA a lancé une nouvelle phase de sa stratégie climat et a doublé ses objectifs d'investissements verts à 24 milliards d'euros d'ici 2023. Avec cette émission, le Groupe renforce cet objectif à hauteur d'un milliard d'euros, pour atteindre 25 milliards d'euros.

Valeurs associées AXA Euronext Paris +0.52%