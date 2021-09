Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA : a finalisé le regroupement d'activités en Inde information fournie par Cercle Finance • 08/09/2021 à 18:06









(CercleFinance.com) - AXA et Bharti annoncent avoir finalisé le regroupement de leurs activités d'assurance dommages en Inde. Les participations d'AXA et de Bharti dans Bharti AXA GI étaient respectivement de 49% et 51%. En échange de la cession de Bharti AXA GI, AXA et Bharti recevront un total de 35,8 millions d'actions ICICI Lombard, correspondant à 664 millions d'euros.

Valeurs associées AXA Euronext Paris -1.16%