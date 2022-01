AXA a finalisé la cession d’AXA Banque Belgique information fournie par AOF • 03/01/2022 à 08:13



(AOF) - AXA a finalisé la cession de ses activités bancaires en Belgique, AXA Banque Belgique, à Crelan Banque NV/SA, pour un montant total de 691 millions d'euros, comprenant un montant net de 611 millions d'euros en numéraire, et le transfert à AXA Belgique de 100% de Crelan Insurance (valorisée à 80 millions d'euros). Par ailleurs, AXA et Crelan ont conclu un accord de distribution de long terme en assurance dommages et prévoyance qui sera effectif à partir du 1er janvier 2022, étendant ainsi l'accord existant entre AXA Banque Belgique et AXA Belgique à l'intégralité du réseau bancaire de Crelan.





- Numéro un mondial de l’assurance né en 1982 ;

- Chiffre d’affaires de 97 Mds€, réparti entre la France pour 26 %, le reste de l'Europe (34 %), l'Asie (16 %), l’international (7 %) et AXA XL (dommages pour les entreprises, 20 %);

- Trois grandes activités: dommages entreprises (33 % du chiffre d’affaires), prévoyance (16 %), santé (15 %), devant la gestion d’actifs et la banque ;

- Modèle d’affaires: développer la santé et prévoyance, simplifier l’expérience client, renforcer les performances de souscription, maintenir la place de n° 1 sur les enjeux climatiques, accroître les flux de trésorerie ;

- Capital éclaté, avec une part d'actionnariat salarié de 4,3 % (6,4 %de droits de vote), derrière les mutuelles AXA (14,95 % et 24,75 %), Denis Duverne présidant le conseil d'administration de 16 membres, Thomas Buberl étant directeur général ;

- Situation financière très solide avec une dette notée AA égale à 27 % des fonds propres et un ratio de solvabilité II de 214 % à fin septembre.

- Plan «Driving progress 2023 : réduction des coûts de 300 M€, réduction de la volatilité du portefeuille, hausse de 3 Mds€ de l’autofinancement libre, hausse du taux de distribution à 55-65 %et progression de 3 à 7 % du bénéfice par action;

- Stratégie innovation: écosystème Axa Next de 8 unités visant à s’attaquer aux risques émergents et mondiaux, offrir des solutions innovantes et simplifier l’expérience des clients en se concentrant sur les initiatives BtoB

- 2 priorités stratégiques pour 2023: la santé & protection (télémédecine, coordination de soins, plateformes spécifiques…) et les dommages (cybersécurité, plateformes de gestion des risques notamment climatiques) / recours à l'intelligence artificielle (membre de Impact IA, think tank français sur l'IA responsable), open innovation (Give data back...);

- Stratégie environnementale de lutte contre le changement climatique et de protection de la diversité : recul de 20 % de l’empreinte carbone liée aux investissements entre 2021 et 2025 / investissement vert de 24 Mds€ entre 2020 et 2023 / lancement du 1 er emprunt vert / sortie en 2022 des secteurs gaz de chiste, sables bitumeux et de l’exploitation en Arctique et des nouveaux projets d’exploration pétrolière hors groupes engagés dans la transition énergétique / lutte pour la biodiversité par des politiques de souscription et d’investissements / présidence de l’alliance Net Zero Insurance Underwriting;

- Poursuite de la simplification du groupe, par recentrage sur les marchés principaux et les cessions.



