Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA : a finalisé la cession d'activités en Grèce Cercle Finance • 31/05/2021 à 17:54









(CercleFinance.com) - AXA annonce avoir finalisé la cession de ses activités vie, épargne et dommages en Grèce à Generali. L'opération porte sur un montant total en numéraire de 167 millions d'euros. Cela représente un multiple cours sur bénéfices implicite de 12,2 fois en 2019. Cette transaction s'inscrit dans la stratégie de simplification du groupe.

Valeurs associées AXA Euronext Paris -0.99%