AXA : a finalisé l'aquisition de 50% d'AXA Tianping

(CercleFinance.com) - AXA annonce avoir finalisé l'acquisition de la participation de 50% d'AXA Tianping Property & Casualty Insurance Company Ltd. Le montant total de l'acquisition de cette participation de 50% s'élève à 4,6 milliards de RMB3 (soit 590 millions d'euros). En date de finalisation de la transaction, AXA Tianping sera consolidé par intégration globale dans les comptes du Groupe AXA.

Valeurs associées AXA Euronext Paris +0.08%