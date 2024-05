Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AXA: +3%, au-delà de 32,3E, visera 33,2E information fournie par Cercle Finance • 06/05/2024 à 14:29









(CercleFinance.com) - Le rebond sur 31,4E s'affirme, mais AXA qui a rapidement progressé de +3%, au-delà de 32,3E, vient d'entamer une dérive latérale sous ses sommets du jour durant 3 heures, comme si une 'grosse main' bloquait l'avancée du titre.

AXA devrait ensuite retracer l'ex-plancher des 33,2E du 16 avril avant de tenter de refermer le 'gap' des 34,03 du 28 avril





Valeurs associées AXA Euronext Paris +2.48%