Axa : 18 milliards d’euros de collecte sur 9 mois en gestion d'actifs

Les actifs moyens sous gestion ont reculé de 4% à 760 milliards d'euros, la forte collecte nette étant plus que compensée par des effets de marché défavorables au cours de la période des neufs derniers mois.

(AOF) - En gestion d'actifs, les revenus d’Axa ont augmenté de 10% à 1,2 milliard d'euro. Ils ont progressé de 2% en données comparables. La hausse des commissions de transactions a été compensée en partie par une baisse des commissions de performance et de gestion. La collecte nette en gestion d’actifs s’établit à 18 milliards d’euros, reflétant la poursuite de la forte collecte auprès de clients tiers, au sein de Axa IM Alts (5 milliards d’euros) et Axa IM Core (5 milliards d’euros), ainsi que par les co-entreprises asiatiques (8 milliards d’euros).

