AXA 17 000 collaborateurs ont souscrit au plan d'actionnariat salarié 2020

(AOF) - Près de 17 000 collaborateurs d'AXA, représentant près de 15 % de l'effectif salarié concerné, ont souscrit au plan d'actionnariat salarié 2020 (Shareplan 2020). La souscription totale s'élève à plus de 88 millions d'euros correspondant à l'émission de plus de 6 millions d'actions nouvelles, souscrites au prix de 13,76 euros. Les actions nouvelles sont créées avec jouissance au 1er janvier 2020. Au terme de l'opération de cette année, les collaborateurs de l'assureur détiennent 4,31 % de son capital et 5,84 % de ses droits de vote.