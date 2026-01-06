 Aller au contenu principal
AWS et Aumovio étendent le développement de véhicules autonomes pilotés par l'IA
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 15:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Abhirup Roy et Akash Sriram

L'unité cloud d'Amazon

AMZN.O a conclu un partenariat avec le fournisseur allemand de matériel automobile Aumovio AMV0n.DE pour soutenir le déploiement commercial de véhicules à conduite autonome, en commençant par les camions autonomes d'Aurora AUR.O , ont annoncé les deux entreprises mardi.

Dans le cadre de l'extension d'un partenariat de longue date, Amazon Web Services deviendra le fournisseur de cloud privilégié d'Aumovio pour le développement de la conduite autonome à l'aide d'outils d'intelligence artificielle.

Lesnouveaux outils devraient être utilisés pour la première fois dans le cadre du déploiement prévu par la société de transport autonome Aurora de camions sans conducteur à grande échelle à partir de 2027.

Les constructeurs automobiles du monde entier ont investi des milliards dans les systèmes d'intelligence artificielle qui alimentent les technologies de conduite autonome tant attendues, qui ont été confrontées à plusieurs défis techniques.

Cette collaboration reflète une évolution plus large de la conduite autonome, qui passe de la recherche au déploiement commercial, en particulier dans le domaine du transport de marchandises. Aurora a déjà lancé des opérations limitées de conduite sans chauffeur aux États-Unis.

En utilisant les systèmes cloud d'AWS, les ingénieurs d'Aumovio peuvent passer au crible de vastes quantités de données de conduite avec une IA générative et agentique pour détecter des situations rares telles que les débris routiers et les piétons dans les voies de circulation et accélérer la formation et la validation des systèmes autonomes.

"Lorsque vous validez un système de niveau 4, vous essayez de prouver qu'il se comporte correctement dans des situations extrêmement rares qui sont très difficiles à trouver dans le monde réel", a déclaré à Reuters Jeremy McClain, responsable des systèmes et des logiciels de l'unité de mobilité autonome d'Aumovio. "Sans l'IA, il serait très difficile de trouver ces cas limites dans des ensembles de données massives."

Aumovio, qui a été scindée du fabricant allemand de pneus Continental l'année dernière, fournit la plateforme matérielle pour le système de conduite autonome d'Aurora et un système séparé de "repli" conçu pour arrêter un camion en toute sécurité si le conducteur autonome principal tombe en panne, ont déclaré les dirigeants de l'entreprise dans une interview.

