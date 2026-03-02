AWS d'Amazon signale des problèmes d'alimentation électrique et de connectivité à Bahreïn et aux Émirats arabes unis, dans le contexte des frappes iraniennes

Les centres de données d'Amazon AMZN.O à Bahreïn et aux Émirats arabes unis ont connu des problèmes d'alimentation électrique et de connectivité lundi, a indiqué la société, alors que les frappes de représailles iraniennes ont touché les aéroports, les ports et les zones résidentielles dans le Golfe.

Deux des zones de l'unité cloud d'Amazon, qui sont des regroupements de centres de données, aux Émirats arabes unis étaient privées d'électricité lundi, a indiqué l'entreprise sur sa page d'état.

AWS a déclaré dimanche qu'une zone des Émirats arabes unis avait été touchée après que des "objets" aient heurté le centre de données et provoqué des étincelles et un incendie, à la suite desquels l'alimentation électrique a été coupée.

"Nous pouvons confirmer qu'un problème d'alimentation localisé a affecté une autre zone de disponibilité" dans la région des Émirats arabes unis, a déclaré AWS.

L'entreprise de cloud computing avait fait état d'un certain rétablissement dans la région plus tôt dans la journée de lundi, mais elle demande désormais à ses clients de s'en remettre à ses services dans d'autres régions, ajoutant que le rétablissement ne devrait pas intervenir avant plusieurs heures.

Interrogée plus tôt, l'entreprise n'a ni confirmé ni infirmé si l'incident aux Émirats arabes unis était lié aux frappes iraniennes .

AWS a déclaré qu'elle avait également été confrontée à des problèmes d'alimentation localisés dans l'une de ses zones à Bahreïn.