Taïwan, berceau de Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , a célébré mardi, à travers des hommages vidéo diffusés dans ses plus grandes villes, le retour de son héros local à la tête de l’entreprise qu’il a cofondée, moins de deux semaines après sa démission soudaine.

Jensen Huang jouit d’un statut de rock star à Taïwan, où est implanté le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, TSMC 2330.TW , et l’île constitue un maillon essentiel de la chaîne d’approvisionnement mondiale en matière d’IA.

Ses visites attirent régulièrement des foules de fans et de journalistes, un phénomène que les médias locaux ont surnommé « Jensanity ».

Mardi, à la gare routière de Banqiao, à New Taipei, un écran montrait Jensen Huang dans sa veste en cuir noire emblématique, à côté d’un cœur rouge et d’une ligne représentant la silhouette de la ville. Les messages indiquaient « En attendant le retour du roi » et « En attendant ton retour, Jensen ».

Une douzaine d’écrans extérieurs situés dans les nœuds de transport et les quartiers commerçants de Taipei, New Taipei et Taoyuan ont diffusé un hommage de 217 secondes, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué. Cette durée fait référence à la date d’anniversaire de Huang, le 17 février.

La démission de Huang au début du mois, à la suite des révélations concernant ses relations extraconjugales, dont l’une avec une femme soupçonnée d’être une espionne au service de Pékin, a suscité un choc à Taïwan. Ses partisans ont déclaré n’avoir jamais écarté la possibilité d’un retour.

« Pour Taïwan, je pense que c’est une très bonne nouvelle… Il suffit de voir à quel point la Bourse taïwanaise a chuté dans les jours qui ont suivi sa démission », a déclaré Venus Chang, 51 ans, qui travaille dans la finance à Taipei. « Sa contribution à Taïwan a été énorme. C’est pourquoi je suis sincèrement ravie de le voir revenir. »

Gary Wu, un ingénieur de 31 ans, a expliqué que sa première pensée après avoir appris la nouvelle du retour de Huang dans la nuit avait été l’effet positif que cela aurait probablement sur le marché boursier taïwanais.

« Effectivement, dès ce matin, j’ai pu constater qu’il avait atteint le plafond quotidien de hausse », a-t-il déclaré.

L’indice de référence taïwanais .TWII , a clôturé en hausse de 9 % mardi, rebondissant après avoir atteint son plus bas niveau depuis huit mois.

« TAIWAN AIME JENSEN »

La semaine dernière, des personnalités éminentes du secteur technologique taïwanais ont organisé un spectacle lumineux de deux nuits sur la tour Taipei 101, mettant en avant des messages tels que “Taiwan Loves Jensen”, “Famille et amitié” et “Prospérer ensemble”.

“J’ai toujours eu le sentiment qu’il reviendrait”, a déclaré Jane Kuo, 50 ans, qui tient le Flower Restaurant, un établissement de Taipei que Huang fréquentait lors de ses voyages à Taïwan. “Il s’en est sorti. C’est formidable.”

Mme Kuo a déclaré qu’elle était prête à accueillir à nouveau Huang lors de sa prochaine visite à Taïwan, précisant qu’il avait dynamisé l’activité de son restaurant en y amenant des collègues et des membres de sa famille, et en commandant parfois des plats à emporter pour les emporter dans son jet privé.

Son retour spectaculaire, intervenu après les pressions exercées par le président américain Donald Trump, a toutefois ravivé les interrogations concernant les risques liés à la dépendance de Nvidia vis-à-vis de Huang et aux milliards de dollars que l’entreprise a investis dans des start-ups spécialisées dans l’IA qui achètent ses puces.

La remontée historique du cours de l’action Nvidia s’est essoufflée mardi, les investisseurs s’étant à nouveau concentrés sur les risques politiques et de gouvernance liés à sa réintégration. L’entreprise et son dirigeant font également l’objet d’une multitude d’enquêtes et d’examens menés au niveau des États et au niveau fédéral.

DES LIENS PROFONDS AVEC LE SECTEUR

Au-delà de son statut de célébrité, Huang a passé des décennies à tisser des liens personnels étroits avec les leaders technologiques taïwanais, contribuant ainsi à la mise en place d’un réseau de fournisseurs qui est devenu le pilier de la position dominante de Nvidia dans le domaine du calcul IA.

Lors de ses fréquentes visites sur l’île, il organisait des réunions rassemblant des dirigeants de TSMC, Foxconn 2317.TW , Wistron 3231.TW , Quanta Computer 2382.TW et d’autres fournisseurs. Les médias locaux les ont surnommés les « dîners à un billion de dollars », en référence à la valeur boursière cumulée des entreprises représentées.

En mai, Jensen Huang a décrit Taïwan comme l’“épicentre” de la révolution de l’IA et a déclaré que Nvidia prévoyait d’investir environ 150 milliards de dollars par an sur l’île.

« Bien sûr, Taïwan se réjouit vraiment du retour de Jensen Huang », a déclaré Lee Chang-ken, président de Cathay Financial, la plus grande holding financière de Taïwan. « Naturellement, nous espérons que le développement de l’IA se poursuivra afin que les entreprises de la chaîne d’approvisionnement taïwanaise puissent continuer à réaliser d’importants bénéfices. »