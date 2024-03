Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Avyens : retombe sur les 6E, prochain objectif 5,82E information fournie par Cercle Finance • 18/03/2024 à 10:38









(CercleFinance.com) - Après une série d'échecs sous 6,40E, Avyens retombe sur les 6E : le titre pourrait venir chercher à s'appuyer sur les 5,82E, seuil pivot qui correspond à l'ex-support du 11 janvier et ex-résistance du 16 février.





Valeurs associées AYVENS (ex ALD) Euronext Paris -3.81%