Avril s'annonce difficile pour le secteur manufacturier américain

(AOF) - Les deux premières enquêtes régionales sur la santé du secteur manufacturier aux Etats-Unis pour avril sont de mauvais augure. L'indice de la Fed de Philadelphie pour ce secteur a chuté de 43,9 points à -56,6 points contre -12,7 en mars et un consensus Reuters de -30. Il a ainsi enregistré au passage un plus bas depuis juillet 1980. La composante nouvelles commandes, qui est un indicateur avancé est, lui, tombé à plus bas historique à - 70,9 en avril contre -15,5 en mars.

Hier, l'indice manufacturier de la Fed de New-York s'est aussi effondré pour atteindre un plus bas record, à -78,2 en avril après - 21,5 en mars.