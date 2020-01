Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Avon : départ du CEO avec le rachat par Natura Cercle Finance • 03/01/2020 à 14:30









(CercleFinance.com) - Avon Products annonce le départ de son directeur général (CEO) Jan Zijderveld, qui aura lieu au moment de la finalisation du rachat du groupe américain de cosmétiques par son pair brésilien Natura, prévu plus tard dans la journée. Ses fonctions seront reprises par le président exécutif de Natura, Roberto Marques. La nouvelle équipe de direction doit être présentée peu après la finalisation du rachat d'Avon, opération qui a été annoncée en mai dernier. 'En rejoignant un groupe comprenant Natura, The Body Shop et Aesop, Avon intègrera la quatrième plus grande entreprise mondiale spécialisée dans la beauté, atteignant plus de 200 millions de consommateurs dans le monde', souligne le groupe.

Valeurs associées AVON PRODUCTS NYSE 0.00%