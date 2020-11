Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aviva : vend sa participation de 80% dans Aviva Vita SpA Cercle Finance • 23/11/2020 à 15:56









(CercleFinance.com) - Aviva annonce aujourd'hui vendre la totalité de sa participation de 80% dans la coentreprise italienne d'assurance-vie, Aviva Vita SpA à son partenaire UBI Banca pour la somme de 400 millions d'euros. Par ailleurs, un prêt subordonné de 40 millions d'euros accordé par Aviva Italia Holding SpA à Aviva Vita, sera remboursé en totalité. Aviva dispose par ailleurs de trois autres entités d'assurance opérationnelles en Italie, Aviva SpA, une coentreprise d'assurance-vie détenue à 51% avec UniCredit (fonds propres de 0,8 milliard d'euros), Aviva Life SpA, une entité d'assurance-vie détenue à 100% (fonds propres de 0,2 milliard d'euros) et Aviva Italia SpA, une entité d'assurance générale également détenue à 100% (fonds propres de 0,2 milliard d'euros). 'La vente d'Aviva Vita est un autre pas en avant important alors que nous remodelons notre portefeuille et fait suite à l'annonce récente de la vente majoritaire de notre entreprise singapourienne', a déclaré Amanda Blanc, directrice générale d'Aviva.

