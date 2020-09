Aviva sur le point de céder ses activités françaises à Allianz et un fonds de private equity

(AOF) - L'assureur britannique Aviva serait en discussions avancées avec un consortium composé de son concurrent allemand Allianz et du fonds de private equity bermudien Athora Holding, spécialisé dans l'acquisition de sociétés d'assurance, afin de leur céder ses activités en France, selon des informations révélées par Reuters. L'opération valoriserait ainsi Aviva France entre 2 et 3 milliards d'euros. Axa, La Mondiale et Generali seraient également intéressés par cette reprise, a ajouté l'agence de presse, qui précise que JPMorgan et Rothschild sont les banques mandatées pour piloter l'opération.