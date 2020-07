Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aviva : nomination d'une nouvelle directrice générale Cercle Finance • 06/07/2020 à 09:42









(CercleFinance.com) - Aviva s'adjuge plus de 4% à Londres, à la suite de la nomination d'Amanda Blanc comme directrice générale (CEO) avec effet immédiat, en remplacement de Maurice Tulloch qui a décidé de quitter ses fonctions pour des raisons de santé familiales. Amanda Blanc a rejoint le conseil d'administration de la compagnie d'assurance britannique en janvier dernier, pour y présider le comité clients, conduite et réputation. Auparavant, elle a exercé des fonctions de direction chez AXA et chez Zurich Insurance.

