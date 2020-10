Aviva Investors voit des raisons d'être plus confiant dans la reprise

(AOF) - Aviva Investors, la branche internationale de gestion d'actifs d'Aviva, estime que la reprise économique débutée en mai devrait se poursuivre jusqu'à la fin de l'année et en 2021. Bien que de nouvelles vagues d'infection par le virus COVID-19 apparaissent, elles devraient être maîtrisées par des restrictions d'activité limitées et ciblées, évitant ainsi de devoir imposer de nouveaux confinements nationaux, indique la société de gestion. Par conséquent poursuit-elle, les risques de révision en baisse des perspectives économiques ont diminué depuis l'été.

En revanche complète Aviva Investors, un scénario à la hausse serait conforté par la possibilité que des vaccins efficaces soient développés et distribués début 2021, s'ajoutant à des politiques monétaires expansionnistes et des mesures de soutien budgétaire importantes. Si le calendrier reste très incertain, les perspectives d'une " nouvelle normalité " post Covid-19 devraient faire l'objet d'une attention croissante au cours des trimestres à venir.

Le gérant rappelle que la reprise économique actuelle repose sur la poursuite des mesures de soutien, sous forme de politique monétaire accommodante (conventionnelle ou autre) et de mesures massives de soutien et de relance budgétaire tant pour les entreprises que pour les individus.

Selon lui, si elles perdurent, les politiques monétaires accommodantes, qui visent graduellement à obtenir une inflation plus élevée que ces dix dernières années, et les politiques budgétaires expansionnistes peuvent, ensemble, constituer un changement de régime important pour les économies et les marchés financiers mondiaux.