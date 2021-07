Aviva Investors privilégie une surpondération des actions

(AOF) - « Notre position optimiste quant aux perspectives de reflation, ainsi que le soutien politique en cours, nous amènent à privilégier une surpondération des actions, avec une préférence pour les États-Unis et le Royaume-Uni », a indiqué Michael Grady, Directeur de la Stratégie d'investissement et Chef économiste chez Aviva Investors. Cette position est contrebalancée par une sous-pondération des marchés émergents, qui pourraient souffrir de la hausse des taux américains, d'un affaiblissement des monnaies locales et d'un resserrement des politiques monétaires nationales.

L'expert s'attend à ce que les perspectives de croissance et d'inflation exercent une certaine pression à la hausse sur les rendements des obligations souveraines à long terme, alors qu'aux Etats-Unis, la Fed s'en tient à son nouveau régime de fixation de l'inflation moyenne. En conséquence, il préfère sous-pondérer quelque peu la duration, principalement par le biais des bons du Trésor américain.

Selon Michael Grady, le potentiel de resserrement des spreads (écarts) de crédit semble limité, compte tenu du mouvement déjà observé. Il préfère donc être légèrement sous-pondérés sur les obligations notées investment grade et neutres sur les obligations à Haut rendement (high yield).

Enfin, l'expert adopte une position globalement neutre sur les devises.