Aviva Investors lance un fonds européen crédit haut rendement

(AOF) - Aviva Investors, la branche internationale de gestion d'actifs d'Aviva PLC, a annoncé le lancement d'un fonds européen crédit haut rendement : AI European High Yield Bond. L'objectif du fonds est de générer une surperformance sur le long terme, en investissant dans des obligations à haut rendement notées B ou BB (notation Standard & Poor's ou équivalente), ou dans des obligations moins bien notées par le biais d'une allocation tactique.

" Une analyse des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance est appliquée à la gestion du fonds ainsi que des filtres d'exclusion pour les producteurs de tabac et d'armes controversées ", indique Aviva Investors.

La gestion du fonds est assurée par les gérants séniors Sunita Kara et Chris Higham. Ces derniers bénéficient de l'expertise de l'équipe dédiée à la gestion des obligations mondiales à haut rendement, et des équipes en charge de la stratégie d'investissement, de la recherche crédit, actions, et investissement responsable.