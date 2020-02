AVIVA Investors lance son premier OPCI grand public

(AOF) - Aviva Investors a annoncé le lancement de son premier OPCI (Organisme de Placement Collectif en Immobilier) grand public, Aviva Investors Experimmo. Ce produit d'investissement sera investit en biens immobiliers pan-européens et en titres financiers de sociétés du secteur immobilier. L'organisme de placement peut également investir sur des actifs plus diversifiés en fonction des conditions de marché.

L'encours de ce nouvel OPCI s'élève à plus de 160 millions d'euros fin à janvier 2020. Le spécialiste des produits et solutions d'investissement précise avoir notamment acquis deux plateformes logistiques situées dans des marchés stratégiques aux Pays-Bas en novembre, complétée par une prise de participation dans une tour de dernière génération située à La Défense. Il ajoute que d'autres opportunités d'acquisitions sont actuellement en cours d'étude et viendront renforcer la diversification du fonds.

" Les équipes de gestion concentrent leur recherche sur de grandes métropoles où la population, la productivité et l'emploi sont en croissance et où les habitants aspirent à vivre, travailler, étudier et se divertir " a déclaré, Adrien Beuriot, directeur de la gestion d'actifs immobiliers pour l'Europe continentale d'Aviva Investors.

" Aviva Investors Experimmo est une illustration du développement pan-européen d'Aviva Investors sur les actifs réels, une priorité stratégique. Il constitue une réponse directe à la demande accrue de nos clients pour les stratégies multi-actifs sur les portefeuilles d'actifs réels " ajoute John Dewey, directeur général d'Aviva Investors France et responsable des actifs réels.

Les actifs réels représentent plus de 52 milliards d'euros d'encours sous gestion en immobilier, infrastructures et dette privée dont plus de 37 milliards d'euros en immobilier.