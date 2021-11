Aviva Investors : il faudra mettre à profit d'éventuelles phases de correction sur les actions

(AOF) - « Les investisseurs sont concentrés sur les facteurs de risques à court terme : l’inflation, la Chine, le ralentissement de la croissance », souligne Aviva Investors France dans son dernier point de vue. Mais pour le gestionnaire d’actifs, ces risques sont à mitiger : la hausse de l’inflation lui paraît être transitoire. Le rythme de la croissance économique devrait rester élevé, même s’il ralentit, et la croissance des résultats des entreprises restera, selon lui, le vecteur de la poursuite de la hausse potentielle des marchés.

Toutefois, concède Aviva Investors, après 1 an et demi de hausse quasi ininterrompue, les marchés actions pourraient être amenés à " respirer ". Il estime que la forte hausse des actions depuis plus de 18 mois n'est pas reproductible.

Selon le gestionnaire d'actifs, il faut s'attendre à ce qu'ils continuent à accompagner la croissance mais avec de moindres performances. L'évolution future des politiques monétaires restera en outre un facteur de préoccupation, ce qui est de nature à engendrer de la volatilité.

" Si les marchés étaient amenés à baisser, il s'agirait de notre point de vue de mettre à profit ces éventuelles phases de correction ", conclut Aviva Investors.