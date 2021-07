Aviva Investors France reste très légèrement surpondéré sur la zone euro

D'un point de vue géographique, le gérant reste très légèrement surpondéré sur la zone euro par rapport à ses indicateurs de référence, car cette zone lui semble pouvoir bénéficier de la reprise économique mondiale et devrait pouvoir rattraper son retard de performance par rapport aux États-Unis.

Sur le plan sectoriel, le gérant conserve sa position sur l'Énergie en zone euro pour accompagner la reprise de ce secteur. Il estime que la valorisation du secteur ne prend pas en compte la hausse du prix du baril, qui est à un plus haut de 3 ans.

Son opinion neutre sur les actions est tactique: elle s'inscrit dans un horizon de quelques mois. La croissance économique et les résultats des entreprises progressent. Les fondamentaux restent donc bien orientés. Dans ce cadre, Aviva Investors France pourrait mettre à profit d'éventuelles corrections de marché pour se renforcer sur les actions.

