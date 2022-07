Aviva Investors France reste proche de la neutralité sur les actions

Le gérant a maintenu une position d'arbitrage entre les petites et les grandes capitalisations américaines. Après un premier semestre très difficile pour elles, il continue de penser que les petites et moyennes capitalisations affichent une décote excessive compte tenu de la résistance de la consommation aux Etats-Unis ainsi qu'un biais domestique recherché en période de tensions internationales.

(AOF) - En juin, la vision stratégique d'Aviva Investors France est restée prudente. Le gérant pense que le resserrement monétaire va continuer d'affaiblir la croissance aux Etats-Unis. La poursuite du retournement économique, des conditions financières moins accommodantes et les pressions inflationnistes dessinent un contexte économique incertain et restent peu favorables à une stratégie directionnelle marquée sur les actifs risqués. Il préfère prendre des positions d'arbitrage entre zone géographiques, secteurs ou thématiques.

