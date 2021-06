Aviva Investors France passe son opinion sur les actions de positive à neutre

(AOF) - Aviva Investors France est passé d'une opinion positive à une opinion neutre sur les actions. En effet, le gérant estime que le marché a intégré beaucoup de bonnes nouvelles économiques (liées à la vaccination et à la réouverture des économies) et qu'au cours des mois à venir, il devrait être de plus en plus influencé par les craintes autour de la hausse de l'inflation américaine. Les chiffres d'inflation devraient continuer à progresser et pourraient peser sur les marchés américains.

De plus, même si les Banquiers centraux (américains et européens) signalent souhaiter conserver des taux directeurs à des niveaux très bas, l'éventuel futur débat autour du rythme ou des montants d'achats d'actifs pourrait perturber les marchés ou engendrer de la volatilité. Enfin, le gérant estime que la dynamique de la croissance pourrait commencer à diminuer, en particulier aux États-Unis, au cours des mois à venir.

Le marché intègre donc beaucoup de nouvelles et Aviva Investors France préfère adopter une position neutre.

Le gérant conserve aussi une protection à la baisse des actions, au sein des portefeuilles qui peuvent détenir des protections, qui pourrait partiellement protéger les portefeuilles en cas de repli.

Sur le plan sectoriel, Aviva Investors France détient une position sur l'Énergie en zone euro pour accompagner la reprise de ce secteur et aussi une position sur les semi-conducteurs américains pour miser sur le cycle de ce segment qui souffre actuellement d'une pénurie.

D'un point de vue géographique, le gérant reste légèrement surpondéré sur la zone euro par rapport à ses indicateurs de référence, car cette zone lui semble pouvoir bénéficier de la reprise économique mondiale et devrait pouvoir rattraper son retard de performance par rapport aux États-Unis.

Au cours du mois, Aviva Investors France a cédé sa position sur le Royaume-Uni. Sur les autres zones géographiques, ses positions sont neutres par rapport à ses indices de référence.