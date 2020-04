Aviva Investors France passe à neutre sur les actions

(AOF) - A court terme, le trimestre qui s'ouvre sera marqué par de mauvaises nouvelles sur le plan sanitaire et sur le plan économique, prévient Aviva Investors France dans sa dernière Lettre mensuelle marchés et allocation. Effectivement, on ne compte plus le nombre de sociétés ayant suspendu leurs perspectives pour l'année 2020 compte tenu d'une absence totale de visibilité. Les mesures de confinement stoppent l'activité économique.

Au sein des portefeuilles multi-actifs gérés par rapport à des indicateurs de référence, la société de gestion a modifié sa politique de gestion au cours du mois de mars. Elle a réduit les risques au sein des portefeuilles au regard de la montée des incertitudes.

Aviva Investors France passe d'une opinion positive sur les actions à une opinion neutre. Les marchés actions ont fortement chuté et semblent se stabiliser à court terme, mais la visibilité reste très faible à court terme.

Les entreprises suspendent leurs perspectives et coupent leurs dividendes. Les banques y sont fortement incitées en zone euro par la Banque centrale européenne afin de favoriser les activités de crédit à l'économie.

Dans ce cadre, la neutralité s'impose sur les actions. A la fin du mois de mars, nous sommes légèrement en dessous des indicateurs de référence.

Aviva Investors France passe d'une opinion neutre à une opinion positive sur les emprunts d'Etats en termes de duration par rapport à ses indicateurs de référence. En effet, les nouveaux plans de rachats d'actifs annoncés au cours du mois de mars par les banquiers centraux sont de nature à tirer vers le bas le taux de rendement des obligations souveraines dans cette période incertaine. Il est donc logique de favoriser cette classe d'actifs en cette période troublée.

Sur les obligations d'entreprises, le gérant maintient son opinion neutre. La crainte du marché est le risque de défaut de certaines entreprises et le marché s'est tendu en mars. Les agences de notation ont commencé à dégrader de nombreuses entreprises.

Aviva Investors France détient des devises défensives comme le yen, qui s'apprécie lors des phases d'incertitude, et du dollar, qui conserve son rôle de devise de " réserve " en ces temps troublés.

A ce stade où l'impact économique du coronavirus est encore difficile à évaluer, les choix de gestion du gérant sont dictés à court terme par l'évolution de l'épidémie et seront suivis de très près au cours des semaines à venir.