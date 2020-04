Aviva Investors France ne croit pas en une poussée inflationniste

(AOF) - Une sévère récession globale est désormais inévitable, estime Aviva Investors France dans sa dernière lettre mensuelle marchés et allocation. L'espoir est qu'elle soit de courte durée et que l'activité économique commence à se reprendre dès le second semestre 2020. Mais si le ralentissement est certain, la nature de la trajectoire de reprise ne l'est pas, en grande partie parce qu'elle va dépendre de l'évolution du virus et de la durée des mesures de confinement, indique la société de gestion.

Plus inquiétant encore poursuit-elle, les ralentissements économiques créent souvent leur propre dynamique de ralentissement : les entreprises ralentissent leur activité, les salariés perdent leur emploi, entraînant des effets de second tour et une perte permanente de la capacité de production.

Les efforts des banques centrales et des gouvernements visent à atténuer ces effets dans la mesure du possible. Mais ils ne pourront pas empêcher des dommages durables, seulement les limiter, assure le gérant.

Certains craignent que les plans de relance budgétaire annoncés ne créent de l'inflation. L'effet sur l'inflation dépendra de celui des deux chocs (côté offre ou côté demande) qui prévaudra. En principe, les mesures annoncées ne devraient pas être inflationnistes, et encore plus dans un contexte de ralentissement mondial, tempère Aviva Investors France.

De plus, la baisse des prix du pétrole exercera des pressions à la baisse sur l'inflation au cours des prochains mois. Le gérant considère donc que le risque de surprises inflationnistes à la hausse est limité, du moins pour le reste de l'année.