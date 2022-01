Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Aviva Investors France légèrement plus négatif sur l'obligataire information fournie par AOF • 07/01/2022 à 17:15



(AOF) - En décembre sur l'obligataire, Aviva Investors France a légèrement renforcé son opinion négative. Le gérant a accentué sa sous-pondération des emprunts d'Etats en termes de duration par rapport à ses indicateurs de référence dans la perspective d'une normalisation des politiques monétaires et d'une remontée, selon lui de faible ampleur, des taux longs. Il pense que la Fed débutera sa hausse des taux directeurs à l'été 2022. En revanche, il n'attend pas de hausse des taux de la BCE en 2022.En parallèle, le gérant a soldé nos positions sur les dettes périphériques souveraines.



En effet, les pays européens vont profiter des plans de relance mais le soutien apporté par le programme de rachat d'actifs de la BCE va aussi progressivement se réduire. Nous prenons également en considération l'aléa politique avec l'élection du président en Italie (janvier)et en France (avril), qui pourrait générer des pics de volatilité5et des réévaluations des primes de risque de crédit des pays concernés.



Aviva Investors France conserve une position sur la pentification de la courbe des taux entre le 10 et le 30 ans, pour miser sur la dynamique de la zone euro à travers les taux allemands.



Sur les fonds qui peuvent détenir des obligations internationales, le gérant maintient sa position qui vise à capter l'écart de politique monétaire entre les Etats-Unis et la zone euro (à travers l'écart de taux à 5 ans US –zone euro). Enfin, il conserve une position acheteuse sur les obligations chinoises qui devraient profiter des nouvelles mesures de la Banque de Chine pour soutenir le pays.