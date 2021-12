Aviva Investors France conserve une opinion légèrement positive sur les actions

Alors que la fin de l'année approche, Aviva Investors France se limite à jouer prudemment des biais directionnels à court terme. Son objectif est avant tout de conforter la surperformance de ses portefeuilles dans un environnement qui pourrait devenir plus volatil.

Les perspectives des entreprises continuent d'être bien orientées, comme en témoignent les résultats des entreprises meilleurs que prévu au troisième trimestre. Pour autant, Aviva Investors France reste conscient des risques qui pèsent sur les marchés, principalement une inflation élevée, un ralentissement plus marqué qu'attendu en Chine et une résurgence de la pandémie de Covid 19.

(AOF) - Au sein de ses portefeuilles multi-actifs gérés activement et qui se comparent a posteriori à des indicateurs de référence, Aviva Investors France a légèrement modifié sa politique de gestion au cours du mois de novembre. Sur les actions, le gérant conserve une opinion légèrement positive. Sa vision stratégique reste inchangée. Il continue en effet de penser que les fondamentaux demeurent solides. La croissance économique se tasse mais reste à un niveau élevé.

