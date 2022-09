Enfin, Aviva Investors France a conservé une position acheteuse sur les obligations chinoises, et il a maintenu une position de légère sous-pondération sur les obligations japonaises.

Cette position pourrait profiter également d'une inflation qui devrait rester très élevée au cours des prochains mois en Europe, et donc alimenter les arguments des " faucons " pour une normalisation de la politique monétaire plus agressive (moins graduelle).

Aviva Investors France a très légèrement allégé sa position sur la courbe des taux en Europe. Le gérant continue cependant d'estimer que les prochaines hausses des taux de la BCE devraient créer plus de tensions sur les obligations à maturité plus courtes.

(AOF) - En août, Aviva Investors France a renforcé son opinion négative sur les taux souverains européens en termes de duration, en particulier en zone euro, après le rallye obligataire de juillet. Si le gérant pense que la plus grande partie de la hausse des taux longs est derrière nous, la pression haussière sur les taux devrait continuer, dans un contexte inflationniste. La société de gestion a clôturé sa position sur les points morts d'inflation qui avait bénéficié du rallye de juillet.

