(AOF) - En octobre sur l'obligataire, Aviva Investors France a réduit ses positions sur les emprunts d'États en termes de duration par rapport à ses indicateurs de référence. D'un point de vue géographique, le gérant a neutralisé sa sous-pondération sur les pays cœurs de la zone euro, car il estime que les taux pourraient consolider d'ici la fin de l'année, avec l'empreinte de la BCE toujours bien présente.

En parallèle, Aviva Investors France a réduit sa position sur l'Italie. Il conserve une position pour miser sur la dynamique économique de la zone euro à travers les taux allemands (à travers la pentification de la courbe des taux entre le 10 et le 30 ans).

Sur les fonds qui peuvent détenir des obligations internationales, le gérant maintient sa position qui capte l'écart de croissance et de politique monétaire entre les Etats-Unis et la zone euro (à travers l'écart de taux à 5 ans US –zone euro).

Il a réduit sa position vendeuse sur les obligations souveraines américaines à 10 ans. Le gérant considère que le taux de rendement devrait progresser ce qui entrainera une baisse du prix des obligations.

Enfin, Aviva Investors France conserve une position acheteuse sur les obligations chinoises qui devraient profiter de nouvelles mesures de la Banque de Chine pour soutenir la croissance du pays.