Aviva Investors anticipe une profonde récession mondiale en 2020

(AOF) - Aviva Investors s'attend à ce que les mesures de confinement imposées pour lutter contre la propagation du virus Covid-19 entraînent la plus importante récession globale depuis la Seconde Guerre mondiale. Le choc sanitaire continue d'évoluer et de s'amplifier, mais ''nous ne mesurons pas encore pleinement l'ampleur du choc économique, qui sera sans précédent'', a indiqué la branche internationale de gestion d'actifs d'Aviva.

Selon elle, il est impossible d'évaluer l'ampleur exacte de la contraction économique en raison des incertitudes qui entourent l'évolution de la propagation du virus ; la manière dont les gouvernements et les populations y font face en appliquant la distanciation sociale ; ainsi que les implications économiques et la réponse monétaire et budgétaire destinée à en atténuer les effets.

Toutefois indique Aviva Investors, un recul de l'activité mondiale de l'ordre de 10 à 20 % au cours du premier semestre 2020 est plausible. Si les risques baissiers sont importants à court terme, l'activité devrait commencer à se redresser rapidement dès fin 2020 et début 2021.

Les réponses monétaire et budgétaire inédites sont une tentative collective de minimiser les dommages à long-terme causés par les mesures de confinement, explique le gérant.

Ces mesures ont été mises en place pour essayer de garantir un redéploiement des ressources lorsque l'activité reprendra, espérons-le, au cours du second semestre 2020. Cependant, elles ne peuvent amortir le choc que partiellement. Il y aura inévitablement un impact à plus long terme, estime Aviva Investors.

Dans des conditions aussi difficiles, ''nos stratégies d'investissement doivent chercher à préserver le capital et à identifier des opportunités parmi les sociétés présentant des bilans solides et des actifs de bonne qualité qui ont été vendues sans distinction'', conclut le gérant.