Aviva : entouré pour ses distributions aux actionnaires

(CercleFinance.com) - Aviva grimpe de 4% à Londres, après l'annonce par l'assureur britannique de son intention de distribuer au moins quatre milliards de livres aux investisseurs d'ici la fin du premier semestre 2022, en commençant par le démarrage de rachats d'actions pour 750 millions. Au vu de sa confiance dans la vigueur de ses activités et de ses cash-flows sous-jacents, son conseil d'administration a aussi décidé d'une augmentation de 5% de son dividende semestriel, pour le porter à 7,35 pence par action. Au titre des six premiers mois de 2021, Aviva publie une perte IFRS de 198 millions de livres sterling, à comparer à un bénéfice de 874 millions un an auparavant, ainsi qu'un profit opérationnel ajusté de 1,13 milliard, en repli de 8% en comparaison annuelle.

