Aviva: entouré après ses semestriels

(CercleFinance.com) - Aviva s'envole de 8% à Londres, après la publication d'une perte nette de 633 millions de livres sterling au premier semestre, du fait en grande partie des mouvements défavorables du marché, mais d'un bénéfice d'exploitation en hausse de 14% à 829 millions.



L'assureur revendique des primes brutes souscrites d'assurance générale en croissance de 6% à 4,69 milliards de livres, 'avec un solide CDR à 94%', ainsi que des ventes d'assurance vie au Royaume-Uni et en Irlande en augmentation de 4% à 16,8 milliards.



Revendiquant une position de capital solide, le groupe britannique va proposer un acompte sur dividende par action de 10,3 pence (contre 7,35 pence un an auparavant), en ligne avec ses prévisions de dividende pour 2022.



Aviva prévoit aussi de lancer un nouveau programme de rachat d'actions, sous réserve des conditions du marché et de l'approbation réglementaire, programme dont la taille sera déterminée en fin d'exercice, en fonction de sa situation financière alors.





Valeurs associées AVIVA P.L.C (EX CGNU P.L.C.) Euronext Paris 0.00%