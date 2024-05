Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Aviva: en léger recul après son point trimestriel information fournie par Cercle Finance • 23/05/2024 à 11:22









(CercleFinance.com) - Aviva cède près de 1% à Londres après le point d'activité de la compagnie d'assurance au titre de son premier trimestre 2024, marqué pourtant selon lui par une forte croissance de l'ensemble de ses différentes activités.



Le Britannique affiche ainsi une progression de 16% (à taux de changes constants) de ses primes en assurance générale, une hausse de 15% de ses afflux nets en fortune ainsi que des ventes en augmentation de 5% en protection et santé, et de 13% en retraites.



Revendiquant aussi 'de fortes positions de solvabilité et de liquidités', Aviva réaffirme sa confiance dans les objectifs présentés lors de sa dernière publication de résultats annuels, dont un profit opérationnel de deux milliards de livres à horizon 2026.





