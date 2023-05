Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Aviva: délaissé malgré un 'début d'année encourageant' information fournie par Cercle Finance • 24/05/2023 à 10:58

(CercleFinance.com) - Aviva recule de plus de 3% à Londres, bien que la compagnie d'assurance revendique un 'début d'année 2023 encourageant' à l'occasion de son point d'activité du premier trimestre et se déclare confiante dans ses perspectives.



'Les volumes de nouvelles affaires sont bons, malgré l'incertitude économique persistante, et nous avons enregistré un autre trimestre de forte croissance dans l'ensemble de nos activités diversifiées', affirme sa directrice générale Amanda Blanc.



Aviva affiche ainsi des ventes en croissance de 11% en assurance protection et santé, de 17% en retraites, ainsi que des primes brutes souscrites en hausse de 11% à taux de changes constants en assurance générale.



Se disant 'particulièrement bien placée pour naviguer avec succès dans l'environnement économique actuel', la direction affiche sa 'confiance dans les perspectives, la réalisation des objectifs financiers et les perspectives du groupe'.