Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aviva : cède Aviva France à Aéma Groupe pour 3,2 MdsE Cercle Finance • 23/02/2021 à 10:04









(CercleFinance.com) - Aviva annonce la cession d'Aviva France à Aéma Groupe pour 3,2 MdsE. Cette opération s'inscrit dans la volonté d'Aviva de recentrer les activités du Groupe sur ses principaux marchés, au Royaume-Uni, en Irlande et au Canada. Cette opération permet à Aviva de renforcer significativement le capital et la trésorerie du Groupe. Amanda Blanc, Directrice Générale d'Aviva Plc déclare : ' L'opération renforcera la solidité financière d'Aviva Plc, réduira fortement la volatilité et permettra au Groupe de recentrer son action '.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.