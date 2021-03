Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aviva : bien orienté après ses résultats annuels Cercle Finance • 04/03/2021 à 13:26









(CercleFinance.com) - Aviva grimpe de plus de 2% à Londres, suite à la publication par la compagnie d'assurances de ses résultats préliminaires pour l'année 2020, dont un profit IFRS de 2,91 milliards de livres sterling, à comparer à 2,66 milliards l'année précédente. 'Notre performance en 2020 a démontré la résilience de nos activités coeur et notre potentiel de croissance', commente la directrice générale Amanda Blanc, qui souligne des records en termes de ventes en protection de groupe et de flux nets en épargne et retraite. Se disant 'financièrement solide', Aviva va proposer un dividende final de 14 pence par action, portant à 21 pence le total au titre de l'exercice écoulé (à comparer à 15,5 pence pour 2019), ainsi qu'une offre de rachat sur des dettes pour 800 millions de livres.

