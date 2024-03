Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Aviva: bénéfice pour l'exercice 2023 de 1 106 M£ information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 10:54









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un bénéfice d'exploitation sur l'exercice 2023 en hausse de 9 % à 1 467 M£ (contre 1 350 M£ en 2022).



La génération de fonds propres opérationnels selon Solvabilité II (Solvabilité II OFG) est en hausse de 12 %, à 1 729 M£ (1 540 M£ en 2022).



Les primes d'assurance générale sont en progression de 13 % à 10 888 M£ (contre 9 749 M£ en 2022).



La valeur ajoutée opérationnelle du secteur Assurance, patrimoine et retraite (IWR) est en hausse de 13 % à 1 849 millions £ (2022 : 1 635 millions £).



Le bénéfice IFRS pour l'exercice ressort positif à 1 106 M£ après une perte de 1 030 M£ en 2022.



Le groupe fixe de nouveaux objectifs plus ambitieux. Il s'attend à un bénéfice d'exploitation de 2 milliards de livres sterling et une génération de fonds propres selon Solvabilité II de 1,8 milliard de livres sterling d'ici 2026.





Valeurs associées AVIVA P.L.C (EX CGNU P.L.C.) Euronext Paris 0.00%