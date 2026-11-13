 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Avis favorable du CHMP en Europe pour l'extension d'indication du Enflonsia de Merck
information fournie par Zonebourse 13/11/2026 à 14:15

Ajouter Boursorama à vos sources

Le groupe pharmaceutique américain a annoncé l'adoption d'un avis positif du Comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments concernant l'extension d'indication d'Enflonsia.

La recommandation vise à étendre l'utilisation de ce traitement destiné à la prévention des infections des voies respiratoires inférieures dues au virus respiratoire syncytial (VRS) chez les enfants âgés jusqu'à 24 mois, présentant un risque accru de forme sévère de la maladie au cours de leur deuxième saison de VRS.

L'avis du CHMP va désormais être examiné par la Commission européenne en vue d'une autorisation de mise sur le marché dans l'Union européenne, en Islande, au Liechtenstein et en Norvège, avec une décision finale attendue dans les deux prochains mois.

Le traitement est déjà approuvé dans plus de 55 pays pour les nourrissons lors de leur première saison de VRS. La société précise que l'Enflonsia "se distingue comme la première et seule option préventive administrée sans ajustement posologique lié au poids".

Valeurs associées

MERCK
146,990 USD NYSE 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
ADOCIA
4,978 +15,66%
CAC 40
8 358,11 -0,04%
2CRSI
19,07 +4,04%
Pétrole Brent
96,9 +0,99%
SOITEC
104,8 -0,99%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank