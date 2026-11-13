Avis favorable du CHMP en Europe pour l'extension d'indication du Enflonsia de Merck

Le groupe pharmaceutique américain a annoncé l'adoption d'un avis positif du Comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments concernant l'extension d'indication d'Enflonsia.

La recommandation vise à étendre l'utilisation de ce traitement destiné à la prévention des infections des voies respiratoires inférieures dues au virus respiratoire syncytial (VRS) chez les enfants âgés jusqu'à 24 mois, présentant un risque accru de forme sévère de la maladie au cours de leur deuxième saison de VRS.

L'avis du CHMP va désormais être examiné par la Commission européenne en vue d'une autorisation de mise sur le marché dans l'Union européenne, en Islande, au Liechtenstein et en Norvège, avec une décision finale attendue dans les deux prochains mois.

Le traitement est déjà approuvé dans plus de 55 pays pour les nourrissons lors de leur première saison de VRS. La société précise que l'Enflonsia "se distingue comme la première et seule option préventive administrée sans ajustement posologique lié au poids".