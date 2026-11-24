Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment McKesson, NVIDIA et Zscaler.
POINTS FORTS
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* Argan AGX.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 785 $ à 700 $
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* ESCO Technologies ESE.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 385 $ à 360 $
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* McKesson MCK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 065 $ à 1 250 $
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* NVIDIA NVDA.O : Oppenheimer relève sa recommandation de « perform » à « outperform »
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* Zscaler ZS.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 250 $ à 238 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
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* Aerovironment AVAV.O : Mizuho lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 180 $
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* Agilent Technologies A.N : Bernstein relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $
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* Agilent Technologies A.N : Citigroup relève son objectif de cours de 190 $ à 205 $
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* Agilent Technologies A.N : Jefferies relève son objectif de cours de 155 $ à 175 $
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* Agilent Technologies A.N : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 195 $ à 225 $
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* Agilent Technologies A.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 170 $ à 210 $
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* Agilent Technologies A.N : RBC relève son objectif de cours de 185 $ à 205 $
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* Agilent Technologies A.N : Stifel relève son objectif de cours de 180 $ à 205 $
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* Agilent Technologies A.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 196 $ à 205 $
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* Agree Realty ADC.N : Stifel relève son objectif de cours de 76,5 $ à 80 $
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* Airo Group AIRO.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 11 $ à 6 $
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* Antero Midstream AM.N : UBS abaisse son objectif de cours de 22 $ à 21 $
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* Anthropic ANT.O : Canaccord Genuity lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 135 dollars
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* Anthropic ANT.O : Oppenheimer lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 150 $
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* Anthropic ANT.O : Wedbush lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 120 $
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* Arcus Biosciences RCUS.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $
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* Ares Commercial Real Estate ACRE.N : UBS abaisse son objectif de cours de 5,5 $ à 4,5 $
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* Ares Commercial Real Estate ACRE.N : UBS relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »
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* Argan AGX.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 785 $ à 700 $
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* Aspen Neuroscience ASPE.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 36 dollars
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* Aspen Neuroscience ASPE.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 22 $
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* Aspen Neuroscience ASPE.O : Oppenheimer lance sa couverture avec une note « surperformer » et un objectif de cours de 60 dollars
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* Aspen Neuroscience ASPE.O : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Acheter »; cours cible: 35 $
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* Aspen Neuroscience ASPE.O : UBS lance sa couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de 35 $
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* Atmos Energy ATO.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 184 $ à 180 $
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* Bambusa Therapeutics BBTX.O : UBS lance sa couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de 36 $
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* Belite Bio BLTE.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 230 $ à 212 $
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* Blacksky Technology BKSY.N : Mizuho lance sa couverture avec une recommandation « surperformer » et un objectif de cours de 37 dollars
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* Boeing BA.N : Mizuho lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours de 225 $
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* BorgWarner BWA.N : Seaport Research Partners lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 60 $
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* Box BOX.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 50 $ à 55 $
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* Bridgebio Pharma BBIO.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 108 $ à 115 $
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* Bridgebio Pharma BBIO.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 91 $ à 95 $
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* Bridgebio Pharma BBIO.O : UBS relève son objectif de cours de 92 $ à 99 $
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* Bridgebio Pharma BBIO.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 102 $ à 116 $
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* Bright Horizon Energy HZN.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 91 dollars
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* Cabot CBT.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 90 $ à 76 $
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* Conocophillips COP.N : Gerdes Energy Research abaisse son objectif de cours de 3 dollars à 157 dollars
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* Copart CPRT.O : J.P. Morgan reprend la couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 36 $
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* Crowdstrike CRWD.O : Argus Research abaisse son objectif de cours de 425 $ à 350 $
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* Crowdstrike CRWD.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 177 $ à 174 $
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* Crowdstrike CRWD.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 312 $ à 239 $
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* Crowdstrike CRWD.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 275 $ à 260 $
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* Crowdstrike CRWD.O : Needham abaisse son objectif de cours de 310 $ à 260 $
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* Crowdstrike CRWD.O : Stifel relève son objectif de cours de 240 $ à 245 $
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* Crowdstrike CRWD.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 300 $ à 265 $
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* Dauch DCH.N : Seaport Research Partners lance la couverture du titre avec une note « neutre »
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* Eaglerock Land EROK.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 29 $ à 23 $
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* Eaglerock Land EROK.N : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »
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* EOG Resources EOG.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 186 $ à 173 $
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* ESCO Technologies ESE.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 331 $ à 311 $
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* ESCO Technologies ESE.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 385 $ à 360 $
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* Evergy EVRG.O : Barclays relève son objectif de cours de 86 $ à 91 $
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* Fair Isaac FICO.N : UBS abaisse son objectif de cours de 942 $ à 820 $
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* Firefly Aerospace FLY.O : Mizuho lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 36 $
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* Flex FLEX.O : UBS lance sa couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de 100 dollars
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* Ford F.N : Seaport Research Partners lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 14 $
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* Gamestop GME.N : Needham lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 33 $
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* General Dynamics GD.N : Mizuho lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 390 $
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* General Motors GM.O : Seaport Research Partners lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 106 $
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* Gilead GILD.O : William Blair lance la couverture avec une recommandation « surperformer »
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* Glaukos GKOS.N : Stifel relève son objectif de cours de 225 $ à 280 $
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* Helmerich & Payne HP.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 41 $ à 43 $
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* Hewlett Packard HPE.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 70 $ à 54 $
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* Hewlett Packard HPE.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 86 $ à 84 $
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* Hewlett Packard HPE.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 62 $ à 55 $
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* Hewlett Packard HPE.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 63 $ à 50 $
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* Hexcel HXL.N : Mizuho lance sa couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 85 $
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* Honeywell Aerospace HONA.O : Mizuho lance sa couverture avec une note « neutre »; objectif de cours à 170 dollars
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* Humana HUM.N : Keybanc relève sa recommandation de « pondération sectorielle » à « surpondération »
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* Immix Biopharma IMMX.O : J.P. Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 21 $
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* Insmed INSM.O : Truist Securities abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »; réduit son objectif de cours de 195 $ à 175 $
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* Intuitive Machines LUNR.O : Mizuho lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 15 $
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* Ionic Digital IOND.O : J.P. Morgan lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 70 $
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* Jacobs Solutions J.N : RBC relève son objectif de cours de 174 $ à 190 $
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* Jacobs Solutions J.N : UBS relève son objectif de cours de 167 $ à 182 $
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* JetBlue Airways JBLU.O : BMO relève son objectif de cours de 3,75 $ à 5,5 $
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* JetBlue Airways JBLU.O : BMO relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »
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* Karman Holdings KRMN.N : Mizuho lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 62 $
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* Kratos Defense & Security Solutions KTOS.O : Mizuho lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 49 dollars
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* Kymera Therapeutics KYMR.O : BTIG relève son objectif de cours de 139 $ à 201 $
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* Kymera Therapeutics KYMR.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 129 $ à 175 $
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* Kymera Therapeutics, Inc. KYMR.O : Citigroup relève son objectif de cours de 150 $ à 185 $
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* Kymera Therapeutics KYMR.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 140 $ à 205 $
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* Kymera Therapeutics KYMR.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 150 $ à 198 $
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* Kymera Therapeutics KYMR.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 140 $ à 200 $
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* Kymera Therapeutics KYMR.O : Raymond James relève son objectif de cours de 144 $ à 180 $
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* Kymera Therapeutics KYMR.O : RBC relève son objectif de cours de 116 $ à 145 $
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* Kymera Therapeutics KYMR.O : UBS relève son objectif de cours de 128 $ à 205 $
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* Kymera Therapeutics KYMR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 151 $ à 191 $
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* L3Harris Technologies LHX.N : Mizuho lance la couverture du titre avec une note « surperformer »; objectif de cours: 310 dollars
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* Lear LEA.N : Seaport Research Partners lance la couverture avec une note « neutre »
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* Lockheed Martin LMT.N : Mizuho lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 765 $
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* Lucid Group LCID.O : Seaport Research Partners lance sa couverture avec une recommandation « vendre »; objectif de cours: 1 $
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* Marvell Technology MRVL.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 425 $ à 325 $
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* McKesson MCK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 065 $ à 1 250 $
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* Medline MDLN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 34 $ à 40 $
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* Mercury Systems MRCY.O : Mizuho lance la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 85 dollars
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* Meta META.O : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 940 $ à 775 $
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* Moderna MRNA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 215 $ à 200 $
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* MongoDB MDB.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 565 $ à 525 $
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* Monro MNRO.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 12 $ à 9 $
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* Navan NAVN.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 33 $ à 38 $
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* Nextpower NXT.O : Glj Research abaisse son objectif de cours de 158 $ à 89 $
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* NLIGHT LASR.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 85 $ à 65 $
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* Northrop Grumman NOC.N : Mizuho lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 680 dollars
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* NVIDIA NVDA.O : Citigroup relève son objectif de cours de 225 $ à 240 $
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* NVIDIA NVDA.O : Oppenheimer relève sa recommandation de « perform » à « surperformer »
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* NVIDIA NVDA.O : Stonex relève sa recommandation de « Hold » à « Buy »
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* NVIDIA NVDA.O : Yorkville Ives relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $
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* OSI Systems OSIS.O : J .P. Morgan abaisse son objectif de cours de 250 $ à 235 $
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* Pinnacle West Capital PNW.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 119 $ à 114 $
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* Post POST.N : Barclays relève son objectif de cours de 88 $ à 95 $
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* Redwire RDW.N : Mizuho lance la couverture du titre avec une note « sous-performance »; objectif de cours: 5 dollars
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* Repligen RGEN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 175 $ à 200 $
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* Repligen RGEN.O : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »
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* Rivian RIVN.O : Seaport Research Partners lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 18 $
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* Rocket Lab RKLB.O : Mizuho lance sa couverture avec une recommandation « sous-performance »; objectif de cours: 40 dollars
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* RTX RTX.N : Bernstein relève son objectif de cours de 214 $ à 231 $
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* RTX RTX.N : Mizuho lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 205 $
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* Semtech SMTC.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 176 $ à 157 $
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* Semtech SMTC.O : Needham abaisse son objectif de cours de 200 $ à 185 $
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* Servicenow NOW.N : UBS abaisse son objectif de cours de 140 $ à 100 $
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* Shoals Technologies SHLS.O : Mizuho relève son objectif de cours de 10 $ à 12 $
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* Shoals Technologies SHLS.O : Mizuho relève sa recommandation de « neutre » à « surperformer »
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* Skydance SKYD.N : UBS abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $
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* Skydance SKYD.N : UBS relève sa recommandation de « vendre » à « neutre »
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* Standard Nuclear STDN.N : UBS abaisse son objectif de cours de 20 $ à 15 $
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* Standardaero SARO.N : Mizuho lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 34 $
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* Strategy MSTR.O : Monness Crespi Hardt abaisse son objectif de cours de 65 $ à 59 $
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* Symbotic SYM.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 54 $ à 37 $
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* Symbotic SYM.O : Needham relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $
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* Symbotic SYM.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 85 $ à 87 $
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* Teledyne Technologies TDY.N : Mizuho lance la couverture du titre avec une note « surperformer »; objectif de cours: 765 dollars
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* Terex TEX.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 66,5 $ à 58 $
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* Tesla TSLA.O : Seaport Research Partners lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 475 dollars
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* Tesla nc TSLA.O : UBS relève son objectif de cours de 425 $ à 430 $
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* The Real Brokerage REAX.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 65 $ à 32 $
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* Tyson Foods TSN.N : Stephens relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $
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* UGI UGI.N : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 44 $ à 38 $
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* Ulta Beauty ULTA.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 650 $ à 735 $
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* Universal Health Services UHS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 200 $ à 185 $
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* Veeva Systems VEEV.N : UBS abaisse son objectif de cours de 310 $ à 300 $
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* Visteon VC.O : Seaport Research Partners lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 98 dollars
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* Vontier VNT.N : Argus Research relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »
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* Vylor VYLR.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 94 $
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* Zoom Communications ERNA.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 130 $ à 115 $
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* Zoom Communications ZM.O : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 110 $ à 105 $
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* Zoom Communications ZM.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 107 $ à 108 $
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* Zoom Communications ZM.O : RBC abaisse son objectif de cours de 130 $ à 110 $
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* Zoom Communications ZM.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 105 $ à 90 $
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* Zoom Communications ZM.O : UBS abaisse son objectif de cours de 112 $ à 98 $
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* Zscaler ZS.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 215 $ à 340 $
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* Zscaler ZS.O : Barclays relève son objectif de cours de 225 $ à 260 $
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* Zscaler ZS.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 298 $ à 229 $
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* Zscaler ZS.O : Bernstein abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »
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* Zscaler ZS.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 250 $ à 238 $
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* Zscaler ZS.O : D.A. Davidson passe à la recommandation « acheter »; relève son objectif de cours de 215 $ à 278 $
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* Zscaler ZS.O : Jefferies abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »; relève son objectif de cours de 250 $ à 260 $
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* Zscaler ZS.O : Mizuho relève son objectif de cours de 235 $ à 265 $
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* Zscaler ZS.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 185 $ à 260 $
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* Zscaler ZS.O : Needham relève son objectif de cours de 255 $ à 295 $
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* Zscaler ZS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 175 $ à 234,2 $
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* Zscaler ZS.O : RBC relève son objectif de cours de 236 $ à 280 $
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* Zscaler ZS.O : Stifel abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »; relève son objectif de cours de 235 $ à 260 $
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* Zscaler ZS.O : TD Cowen passe de « acheter » à « conserver »; relève son objectif de cours de 230 $ à 260 $
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* Zscaler ZS.O : Wedbush passe de « surperformer » à « neutre »
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* Zscaler ZS.O : Wedbush relève son objectif de cours de 240 $ à 260 $
(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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